В Сочи планируется открыть дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19

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В Сочи намерены открыть еще один ковид- госпиталь. Это делает с учетом ожидаемого массового наплыва туристов во время новогодних каникул.

На новогодних праздниках курорт ждет около 350 тысяч приезжих.

– Мы усиливаем службу скорой медицинской помощи, увеличиваем коечный фонд, привлекаем дополнительные медицинские кадры, прорабатываем маршрутизацию пациентов в лечебные учреждения, –рассказал на совещании глава регионального Минздрава Евгений Филиппов.

Сообщается также, что в зимний сезон на курорте начнут работу еще 12 машин «скорой». 10 бригад будут дежурить в горном кластере, две – в прибрежном. Заполняемость горного кластера туристами, по последним прогнозам, составит не менее 86%, поэтому основная нагрузка ляжет на медучреждения Адлерского района и поселка Красная Поляна.

Для усиления комплекса мер по борьбе с коронавирусом в Сочи планируется открыть дополнительный ковидный госпиталь. Его развернут на базе кожно-венерологического диспансера на улице Дагомысской в Завокзальном микрорайоне.