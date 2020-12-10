В 2020 году финансирование по нацпроекту "Здравоохранение" на Кубани выросло почти вдвое

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Финансирование в регионе в рамках профильного нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году выросло почти вдвое, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев журналистам.

По словам губернатора, на закупку медоборудования и лекарств в этом году направлена рекордная сумма - почти 900 млн рублей.

– Медучреждения получили 60 единиц оборудования – это ангиографы, аппараты ИВЛ и УЗИ. Это самое современное оборудование поставляется не только в краевые, но и в районные медучреждения, – подчеркнул глава края.

Две цифровые рентгеновские ангиографические системы закуплены для краевой клинической больницы №1 , еще по одному ангиографу начинают функционировать в Кущевском, Славянском, Туапсинском районах. Цена одного такого аппарата –более 40 млн рублей.

Для больниц и поликлиник края в 2020 году приобретено около 900 тыс. единиц лекарств.

– Оборудование незаменимо для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы пройти такое обследование, жителям теперь не придется ехать в Краснодар. Это особенно важно в условиях пандемии, – отметил губернатор.