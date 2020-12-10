13-летний школьник из Адыгеи награжден медалью СК РФ за спасение женщины

Фото СК РФ

Под руководством главы СК РФ Александра Бастрыкина в режиме видеосвязи состоялась торжественная церемония награждения юных героев-школьников, отличившихся в 2020 году во время оказания помощи терпящим бедствие людям.

- Среди прочих медалью «Доблесть и отвага» награжден 13-летний житель Тахтамукайского района Адыгеи Рамазан Едиджи ,- сообщает СУ СК по республике.

Школьник шел домой с занятий в музыкальном училище, как вдруг увидел стаю бездомных собак, нападающих на пожилую женщину.

Подросток не растерялся, и тут же поспешил на помощь. Мальчик не просто отогнал собак, но и помог женщине дойти до места, где ей была оказана помощь.