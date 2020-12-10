Краснодарскому трамваю исполнилось 120 лет

Фото мэрии Краснодара

Тогда, 120 лет назад первое трамвайное предприятие в городе создавалось в концессии с участием иностранных предпринимателей. Это был один из первых подобных примеров в России.

Этот день и считается днем рождения Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. С юбилеем сотрудников КТТУ и всех краснодарцев поздравил мэр Евгений Первышов.

Он отметил, что краснодарский трамвай был и остается одним из самых востребованных горожанами видов общественного транспорта.

КТТУ сегодня - современное предприятие, которое заслуженно входит в пятерку лучших в России в своей отрасли. И это целиком и полностью заслуга его работников . Предприятие стремится к развитию, постоянно работает над улучшением качества услуг, - написал мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас 650 трамваев Краснодара перевозят более 115 миллионов пассажиров в год.