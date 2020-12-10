ФК «Краснодар» получит почти 2,5 миллиарда рублей за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов

ФК «Краснодар» уже заработал 27,5 миллионов евро Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озвучил призовые, которые получат клубы за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» в этом году дебютировал в главном турнире континента и заработал 27,5 млн. евро.

На групповой стадии Лиги чемпионов «быки» играли с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». В шести матчах они набрали пять очков, заняли третье место в квартете и квалифицировались в 1/16 финала Лиги Европы, второго по значимости турнира континента.

– Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2020/21 составит 2,55 миллиарда евро. Из них 2,04 миллиарда получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 миллионов евро пойдут клубам, выступающим в Лиге Европы, – сказано в пояснительной записке УЕФА.

В случае успешного выступления в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» может рассчитывать на дополнительные выплаты. Матчи 1/16 финала еврокубка запланированы на 18 и 25 февраля 2021 года.