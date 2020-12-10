В Сочи следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла пенсионерка

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В Сочи проводится доследственная проверка по факту пожара в частном доме на улице Шоссейной. В огне погибла пенсионерка.

Пожарных вызвали соседи. Когда огонь удалось ликвидировать, в одной из комнат обнаружили тело 63-летней местной жительницы.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Следователи определяют причину и очаг возгорания.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что будут назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. После тушение огня его тело нашли в квартире.