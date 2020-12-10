На Кубани из-за коронавируса частично приостановлена работа сельскохозяйственного техникума

Всего в регионе переведены на обучение дома с применением дистанционных технологий восемь групп (76 студентов)

В Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции частично приостановлена деятельность Анапского сельскохозяйственного техникума. Всего в регионе переведены на обучение дома с применением дистанционных технологий восемь групп (76 студентов) в четырех учреждениях среднего профессионального образования.

Напомним, что кроме Анапского сельхозтехникума это колледжи Краснодара - электронного приборостроения, машиностроительный и педагогический.

- Одновременно студенты Кореновского автомеханического техникума возобновили обучение в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперативном штабе.

В оперштабе напомнили, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции студенты вузов осваивают программу по смешанной форме. В 15 институтах более 18,8 тысяч человек переведено на обучение исключительно с использованием дистанционных технологий. Сочинский госуниверситет и Анапский филиал Московского педуниверситета полностью перешли на онлайн формат.