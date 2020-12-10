На Кубани пойдут под суд начальник исправительной колонии и судмедэксперт

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В Краснодарском крае осудят бывшего начальника исправительной колонии № 6 и заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы. Они обвиняются во взяточничестве по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки

должностному лицу, совершенная группой лиц), а по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)).

- По версии следствия, в ноябре 2019 года эксперт бюро обнаружил в крови умершего заключенного признаки токсического отравления и предложил заменить образцы за взятку, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Начальник колонии и его заместитель собрали с осужденных 70 тысяч рублей, 20 тысяч рублей из которых присвоили себе, а 50 тысяч рублей передали судмедэксперту. Фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю. Информация о готовящемся преступлении поступила силовикам от заместителя начальника исправительного учреждения.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу.