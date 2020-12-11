В Анапе из-за COVID-19 на удаленку перевели восемь групп сельхозтехникума

Из-за заболевания коронавирусом у преподавателей и студентов частично приостановлена деятельность Анапского сельскохозяйственного техникума – он перешел на дистанционный формат обучения.

Всего на удаленке в Краснодарском крае обучаются восемь групп из четырех средних профессиональных учебных заведений – это Краснодарский колледж электронного приборостроения, а также педагогический и машиностроительный колледжи краевого центра. Теперь к ним присоединился и техникум из Анапы.

Помимо этого, в крае закрыты школа 79 в Краснодаре, 25 школа Усть-Лабинска, коррекционная школа в станице Калининской.

Всего в крае на карантине 376 классов в 24 муниципалитетах, а также 53 группы детских садов в 12 муниципалитетах.

Из-за гриппа на карантине одна группа детского сада в Апшеронском районе.

Высшие учебные заведения перешли на смешанный формат обучения, информируют в оперативном штабе Краснодарского края.