На юго-западе края злоумышленники похитили электроэнергии на 20 млн. рублей

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Серию нарушений в области безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии выявили специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» в 2020 году. Общее число нарушений достигло 71. В общей сложности злоумышленники похитили 5,4 млн кВт ч электроэнергии, а ущерб компании превысил 20 млн рублей. География нарушителей весьма обширна. Энерговоры обнаружены в Новороссийском, Анапском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Всем юридическим и физическим лицам из числа нарушителей компания уже предъявила претензии, обязывающие их возместить причиненный ущерб. На сегодняшний день 38 актов на сумму 1,7 млн рублей уже оплачены, по остальным фактам ущерб с должников будет взиматься в судебном порядке.

Как сообщает «Россети Кубань»- наиболее эффективным способом выявить незаконных потребителей являются рейды, которые регулярно проводят энергетики. За время таких инспекций они проводят осмотры объектов электросетевого комплекса, включая воздушные лини электропередачи. Главная цель – обнаружить незаконные подключения и проверить корректность работы приборов учета. За время рейдов специалисты зафиксировали показания 218 счетчиков.

- Воровство электроэнергии наносит ущерб не только электросетевой компании, но и влечет за собой снижение надежности и качества электроснабжения добросовестных потребителей. Незаконные подключения, набросы на провода могут вызывать перепады напряжения и короткие замыкания в сети. При этом выполнение самостоятельных подключений грозит злоумышленникам серьезными травмами, вплоть до смертельных случаев, - отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

В компании также напомнили, что за повторное воровство электроэнергии бытовым абонентам грозит штраф до 30 тыс.рублей, а а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч.

Обо всех фактах незаконного потребления электроэнергии сообщайте по телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-220-0220 (анонимность гарантируется).