Машину убийцы нашли в Джубге: В СК рассказали подробности жестокой расправы над девушкой и ее маленьким братом

После жестокого убийства 26-летней жительницы Армавира и ее 9-летнего брата с особой жестокостью на Кубани возбуждено уголовное дело. В расследовании задействованы лучшие следователи и криминалисты края.

Трагедия разыгралась в Армавире вечером 11 декабря в одной из квартир дома на улице Розы Люксембург. 32-летний мужчина узнал, что его возлюбленная встречается с другим парнем и жестоко избил ее, после чего положил бездыханное тело в ванну и снял видеообращение, которое разослал знакомым.

На этом ревнивец не остановился и поехал на машине в станицу Новоалексеевскую Курганинского района. Там он жестоко расправился над 9-летним братом убитой, ломая ребенку кости. Все это изверг снимал на видео.

После этого, убийца отправился поселок Джубга на берег Черного моря, он сообщал, что планирует покончить с собой. Машину, на которой он ехал, нашли сотрудники полиции, поиски подозреваемого продолжаются.

- В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники следственного управления СКР по краю. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательственной базы и установление местонахождения подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.