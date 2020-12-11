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Коронавирус Covid-19

В Краснодарский край поступила большая партия вакцины от коронавируса

1000 доз вакцины получат представители групп повышенного риска, в том числе и медработники
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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До конца года регион получит 5000 доз вакцины

До конца года регион получит 5000 доз вакцины

Краснодарский край начинает прививочную кампанию от коронавируса. Регион получил партию из 1000 вакцин «Спутник V». Они предназначены для граждан из групп риска, в том числе и медработников. Вакцинация будет добровольной.

– Помимо врачей, на первом этапе прививки – исключительно по желанию – смогут получить учителя и социальные работники – те, кто находится в постоянном контакте с людьми и больше других рискует заразиться, – подчеркивал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

До конца года Краснодарский край всего получит 5000 вакцин. После того, как в регион поступит большое количество вакцины, иммунизацию будут проводить в прививочных кабинетах в поликлиниках.