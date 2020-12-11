В Сочи внедорожник BMW столкнулся с грузовиком: двое погибли

Фото с места ДТП

В Сочи два человека погибли в аварии с участием внедорожника BMW и грузовика DAF. ДТП случилось на улице Декабристов на трассе Джбуга – Сочи около полуночи 11 декабря. Водитель легкового автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения перед столкновением.

- По предварительным данным, 36-летний водитель, управляя автомобилем BMW, на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом DAF. От удара обе машины отбросило на металлическое ограждение, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.

А аварии погибли водитель легкового автомобиля и его 36-летний пассажир. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.