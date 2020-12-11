В Краснодаре ввели в эксплуатацию новую школу на улице Марины Цветаевой

Открытие новой школы состоится раньше, чем 1 сентября

В Краснодаре ввели в эксплуатацию новую школу. Образовательное учреждение построили в районе Немецкой деревни на улице Марины Цветаевой. Учеников школа примет в четвертой четверти текущего учебного года.

— Отличные новости — вчера получили акт ввода по школе на ул. им. Марины Цветаевой. Теперь передаем объект департаменту образования для дальнейшего лицензирования и ее оборудования. Рассчитываю, что в четвертой четверти уже организуем в новой школе учебный процесс. Нагрузка в этой части Краснодара тоже серьезная, поэтому первого сентября ждать не будем, — написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Новая трехэтажная школа рассчитана 1100 учеников в одну смену. Она состоит из двух блоков для начальной школы и старшеклассников. В здании есть два актовых зала, спортивные блоки, кабинет для занятий хореографией.

В будущем учреждение станет частью образовательного ядра - рядом будет построена еще одна школа и детский сад.

Сейчас в разных микрорайонах города возводят 9 школ и 7 детских садов.