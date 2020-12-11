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Строительство школы в Новознаменском жилом районе Краснодара завершено на 50%

Ее откроют в сентябре 2021 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Строительство школы в Новознаменском Фото: krd.ru

Строительство школы в Новознаменском Фото: krd.ru

В Краснодаре строительство школы в Новознаменском жилом районе перевалило за экватор. Городские власти рассчитывают, что она откроет двери 1 сентября 2021 года.

— Параллельно при поддержке губернатора Краснодарского края мы уже завершили проектирование школы на 1100 мест в одну смену для поселка Знаменского по улице Первомайской. Проект уже прошел процедуру обязательной государственной экспертизы, — написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что сейчас детей из этого района возят в школы на автобусах, однако после завершения строительство новых учреждений, проблемы будет решена.

Новая школа рассчитана на 1100 учеников в одну смену. В двухэтажном здании размещены два актовых зала, два спортивных и тренажерный залы, а также пищеблок на 370 мест.

Сейчас на стройке монтируют кровлю, инженерные системы, параллельно идут отделочные работы.

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