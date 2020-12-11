На Кубани умерло 9 пациентов с коронавирусом

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В Краснодаре , в переоборудованном под ковид-пациентов госпитале для ветеранов войн , умерли 85-ти и 59-летний мужчины с подтвержденным тестом на коронавирус. Их состояние осложнялось хроническими заболеваниями.

В стационаре Темрюка умерла 65-летняя женщина. Перед этим тест на коронавирус показал наличие в организме опасной инфекции.

79-летний житель Сочи умер в местной больнице. Причиной смерти стал COVID 19 и осложнения на сердце.

В Новороссийском стационаре умерла 53-летняя местная жительница. Усилия врачей и нахождение на ИВЛ не спасли пациентку с коронавирусом.

74 -летняя жительница Армавира умерла в местной больнице. Ранее у нее был подтвержден коронавирус и развившаяся пневмония.

70-летняя жительница Новопокровского района умерла в Тихорецкой ЦРБ. Состояние ее до этого быстро ухудшалось и женщину подключили к ИВЛ. Однако, это не смогло ей помочь.

41-летний житель Анапы умер в Крымской больнице. До этого он, с подтвержденным тестом на коронавирус, находился на ИВЛ,

72-летняя женщина умерла в больнице Лабинска. До этого у пациентки подтвердился COVID-19, Женщина также страдала гипертонией.

- Всего с начала пандемии в регионе умерли 684 человека с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.