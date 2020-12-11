СК проверяет обстоятельства гибели мужчины во время пожара на Кубани

Фото СК РФ

Это случилось в половине второго ночи. Увидев пламя, соседи вызвали пожарных.

Пожарная команда, прибывшая на место происшествия, достаточно быстро сумела справиться с огнем.

Однако, в ходе осмотра комнат дома, в одной из них был обнаружен мертвый мужчина.

-Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домов, расположенных на улице Парковой в городе Тихорецке, в результате которого погиб человек,- сообщает СУ СК по краю.

Следователи работают над установлением личности погибшего и точных причин пожара.