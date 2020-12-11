В Краснодаре снесут пост ГИБДД на месте строительства нового моста

Фото мэрии Краснодара
В Краснодаре на перекрестке улиц Захарова и Индустриальной в ближайшее время начнут сносить здание почта ГИБДД..
Работы продлятся около двух недель. Снос поста требуется из-за строительства нового Яблоновского моста.
На смену посту на этом участке трасс придут новые дорожные знаки и ограждения на дороге
- При необходимости движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД,- сообщает мэрия Краснодара.
Как сообщается, новый Яблоновский будет обеспечивать двухполосное движение в обоих направлениях , а также на нем оборудуют тротуар и велосипедную дорожку.