В Краснодаре снесут пост ГИБДД на месте строительства нового моста

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре на перекрестке улиц Захарова и Индустриальной в ближайшее время начнут сносить здание почта ГИБДД..

Работы продлятся около двух недель. Снос поста требуется из-за строительства нового Яблоновского моста.

На смену посту на этом участке трасс придут новые дорожные знаки и ограждения на дороге

- При необходимости движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД,- сообщает мэрия Краснодара.

Как сообщается, новый Яблоновский будет обеспечивать двухполосное движение в обоих направлениях , а также на нем оборудуют тротуар и велосипедную дорожку.