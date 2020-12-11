На Кубани формируют перечень новых инвестпроектов для компенсации затрат на инфраструктуру

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С начала 2021 года на Кубани инвесторам начнут компенсировать затраты на строительство объектов инфраструктуры.

Как ожидается ,такая мера господдержки значительно поможет развитию экономики региона. На субсидии из краевого бюджета предусмотрены 2,6 млрд рублей, а на три последующих года предусмотрено уже 10,5 млрд рублей.

Такая мера поддержки предусмотрена для инвестиций в объекты инфраструктуры для новых проектов стоимостью не менее 50 млн рублей. При этом, речь идет об объектах транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

- Чтобы попасть в перечень инвестпроектов, бизнесу необходимо направить документы на электронную почту investkuban@krasnodar.ru или по адресу: г. Краснодар, ул. Красная 57,- сообщает админстрация края.