На Кубани более 4,5 тысяч больных коронавирусом получили наборы препаратов для лечения на дому

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В поликлиники и больницы Кубани уже сформировано и доставлено более 10,5 тысяч наборов лекарственных препаратов. Речь идет о лекарствах для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому.

- На вчерашний вечер выдано более 4,5 тысяч наборов, – рассказал замначальника управления регионального Минздрава Юрий Сарычев.

Специалист также сообщил, что кроме набора лекарств у пациента должен быть чек-лист с протоколом лечения. Каждому пациенту должны ежедневно звонить из поликлиники, интересуясь самочувствием и правильностью применения препаратов.

Пациент при этом должен знать телефоны экстренных медицинских служб и телефон горячей линии медицинской организации, где он получает помощь. Если больному становится хуже, надо обращаться по этим номерам.

- По прибытии врачей проводится коррекция лечения, назначаются дополнительные исследования. Не нужно самому принимать решение о необходимости проведения биохимических исследований крови, назначать себе дополнительные препараты, проводить КТ-диагностику, – отметил Юрий Сарычев.