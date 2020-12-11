Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

На Кубани более 4,5 тысяч больных коронавирусом получили наборы препаратов для лечения на дому

Всего таких наборов сформировано уже более 10 тысяч
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

В поликлиники и больницы Кубани уже сформировано и доставлено более 10,5 тысяч наборов лекарственных препаратов. Речь идет о лекарствах для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому.

- На вчерашний вечер выдано более 4,5 тысяч наборов, – рассказал замначальника управления регионального Минздрава Юрий Сарычев.

Специалист также сообщил, что кроме набора лекарств у пациента должен быть чек-лист с протоколом лечения. Каждому пациенту должны ежедневно звонить из поликлиники, интересуясь самочувствием и правильностью применения препаратов.

Пациент при этом должен знать телефоны экстренных медицинских служб и телефон горячей линии медицинской организации, где он получает помощь. Если больному становится хуже, надо обращаться по этим номерам.

- По прибытии врачей проводится коррекция лечения, назначаются дополнительные исследования. Не нужно самому принимать решение о необходимости проведения биохимических исследований крови, назначать себе дополнительные препараты, проводить КТ-диагностику, – отметил Юрий Сарычев.