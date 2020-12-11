ВТБ: спрос на горнолыжные курорты в Сочи перед новогодними каникулами увеличился в 1,5 раза

На бронирование гостиниц в Сочи за последние три недели россияне потратили в полтора раза больше, чем год назад. При этом спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге во время каникул в этом году заметно сократился. Туристы ищут альтернативные регионы для встречи Нового года.

Специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ провели исследование трат россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники. Анализировались регионы, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью среди россиян в зимние каникулы. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря, когда бронирование мест отдыха достигает своего пика. Общий объем потраченных средств за этот период составил около 600 млн рублей.

Особое внимание россияне в этом году уделяют российским горнолыжным курортам, которые в силу недоступности зарубежных трасс ожидают пика популярности. На бронирование отелей в Сочи на новогодние каникулы россияне, по статистике эквайринга ВТБ, с середины ноября потратили свыше 120 млн рублей – на 53% больше, чем за этот же период годом ранее. Средний чек превысил 16 тыс. рублей (рост +38%).

Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области – на треть. Из других регионов наиболее заметный рост показали гостиницы Нижнего Новгорода (+73%) и Екатеринбурга (+44). Выручка отелей в Казани, по статистике эквайринга ВТБ, в этом году пока остается на прежнем уровне, а вот Владивостока и Ставрополя – демонстрируют снижение.

При этом интерес путешественников к традиционно самым популярным направлениям для встречи Нового года – Москве и Санкт-Петербургу – значительно снизился. На бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% – до 136 млн рублей – снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.

Одновременно зафиксирован значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей – это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%.

«Границы со многими странами закрыты, и большинство россиян в преддверии новогодних каникул переориентировались на внутренние направления. Пользуются повышенным спросом как горнолыжные курорты, так и города, которые обычно рассматривались для «отдыха выходного дня». Ожидаем, что в этом году из-за режима ограничений серьезно сократит свою выручку гостиничный бизнес двух столиц. По-прежнему нет притока иностранных туристов, а изменения в работе ресторанов, музеев, театров и сокращенная программа новогодних гуляний заставляют региональных туристов выбирать альтернативные места отдыха», – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.