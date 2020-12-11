В Краснодаре огласили список номинантов премии «Спортсмен Кубани-2020»

Матвей Сафонов - в числе номинантов премии "Спортсмен года-2020" Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Стали известны номинанты ежегодной онлайн-премии «Спортсмен Кубани-2020». По итогам года спортивные журналисты Краснодарского края определили десятку ведущих атлетов региона. Теперь победителя определят болельщики путем онлайн-голосования. В 2019-м обладателем премии стал чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Марянян.

- Мы долго думали, подводить ли итоги года. Из-за пандемии 2020-й получился скомканным. В этом году многие премии были отменены. Даже «Золотой мяч» (награждение лучшего футболиста года – прим.) было отменено, но мы поняли, что не можем пройти мимо дебюта краснодарского клуба в Лиге чемпионов и других больших успехов краевых атлетов на мировой арене, - рассказал руководитель краевой федерации спортивных журналистов Максим Осадник.

Имена номинантов премии назвали олимпийский чемпион Арсен Галстян и генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко. В десятку лучших атлетов по итогам 2020 года вошли футболист Матвей Сафонов, чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников, призер чемпионата Европы по пляжному волейболу Надежда Макрогузова, призер чемпионата мира по прыжкам на батуте Никита Федоренко, призер чемпионата мира по вольной борьбе Любовь Овчарова, чемпион Европы по дзюдо Михаил Игольников, чемпионка Европы по бобслею Елена Мамедова, чемпион России по легкой атлетике Александр Лесной, чемпион Европы по мотокроссу Евгений Михайлов и чемпион Европы по парусному спорту Александр Аскеров.

Теперь определять лучшего спортсмена Кубани 2020 года будут уже болельщики. Онлайн-голосование пройдет на сайте «kubsport.ru с 11 по 22 декабря.