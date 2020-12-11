Сбер и автовокзалы Краснодарского края помогут заботиться о здоровье

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

Краснодарское отделение Сбербанка и акционерное общество «Кубаньпассажиравтосервис» (далее — АО «КПАС») совместно реализовали услугу сервиса СберЗдоровье, входящего в экосистему Сбера. При покупке билета в кассе любого из автовокзалов Краснодарского края пассажиры смогут приобрести промокод на бесплатные онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья. Сервис позволит пассажирам в любое время суток с любого мобильного устройства проконсультироваться с врачами более 40 медицинских направлений.

Телемедицина - современный и удобный способ получения консультационных услуг. Получив промокод, пользователю нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нем. После этого пассажиру будут доступны консультации с терапевтом: первичная оценка состояния здоровья, рекомендации по лечению, контроль хронических заболеваний.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В текущей эпидемиологической ситуации у людей не всегда есть возможность вовремя обратиться в поликлинику. Онлайн-консультации в сервисе СберЗдоровье позволят нашим гражданам в любом удобном месте с любого мобильного устройства проконсультироваться с врачом и получить необходимую помощь. Благодарим АО «КПАС» за заботу о пассажирах - компания стала первым предприятием в Краснодарском крае, взявшим на себя масштабную инициативу по реализации сервиса СберЗдоровье».

Андрей Непокупной, генеральный директор АО «КПАС»:

«СберЗдоровье - одна из крупнейших в России медицинских платформ с самыми востребованными услугами: запись к врачу, онлайн-консультации, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС-программы, ветеринария, и другие. В проекте участвует более 4 тыс. частных клиник. Мы рады предоставить жителям Краснодарского края возможность использовать эти сервисы и заботиться о своем здоровье».