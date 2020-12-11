В 2020 году Краснодарский край досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил журналистам 11 декабря о погашении коммерческой задолженности региона перед кредиторами. Глава региона подчеркнул, что край делает это, несмотря на негативное влияние пандемии на ряд экономических показателей.

– Бюджет региона уже практически выправился. Мы можем направить средства на решение задач долговой политики. Объем коммерческой задолженности снизится с 46 млрд до 30 млрд рублей, – отметил Кондратьев.

Благодаря этому погашению, на обслуживании коммерческого долга Кубань сумеет сэкономить более 17 млн рублей. А в 2021 году расходы по уплате процентов сократятся более чем на 400 млн рублей.

Государственный долг региона снижается год от года. Уровень долговой нагрузки на краевой бюджет за 5 лет снизился в 2,5 раза.

Пять лет назад задолженность региона составляла 145,3 млрд рублей. В 2016 году эту сумму удалось стабилизировать, что позволило перейти к его снижению с 2017 года. На 1 января 2021 он составит чуть более 102 млрд рублей.