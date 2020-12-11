Горные курорты Сочи проверила краевая комиссия

Фото мэрии Сочи

Курорты горного кластера Сочи перед началом массового заезда туристов проверила краевая комиссия во главе с вице-губернатором Александром Руппелем.

По прогнозам, в новогодние праздники здесь ожидают около 350 тысяч туристов со всей страны. Средняя загрузка отелей в горах составит около 90%, а на берегу моря – около 75%.

В горном кластере будет работать 143 отеля с фондом более чем в 9 тысяч номеров.

На курорте уже подготовлены места для оперативного тестирования на коронавирус и анализа на антитела.

Сотрудники отелей и многочисленные волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и санитарную дистанцию. Для туристов также готовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах.

– Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.