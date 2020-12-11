В КубГМУ разработают тест-систему, которая поможет предсказать течение коронавируса

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Кубанский государственный медицинский университет запустил исследовательский проект, аналогов которому нет в России. Это стало возможным, благодаря победе вуза в краевом конкурсе. Теперь исследования получат серьезное финансирование на всех этапах. Проект направлен на создание геномных диагностических тест-систем, позволяющих прогнозировать течение коронавирусной инфекции.

В пресс-службе КубГМУ обратили внимание, что это даст новый импульс в развитии университета и российской науки в целом.

Сотрудничество стартовало с подписания трехстороннего соглашения между вузом, Кубанским научным фондом и Индустриальным партнером «СL» медицинской лаборатории о реализации и финансировании научного проекта.

Среди задач, которые поставил перед университетом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев - сделать науку и научные исследования практикориентированными, создать условия для научных коллективов.

- Исследование генетических локусов человека, его предрасположенности к заболеванию новой коронавирусной инфекцией очень инновационный, значимый проект как для медицинского университета, так и для всего здравоохранения и конечно молодых учёных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.

По его словам, первые же результаты исследований будут направлены практикующим медикам. Это значит, еще больше жизней больных коронавирусом удастся спасти.