Двое жителей Кубани привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики

Незнание закона или легкомысленность доставили неприятности двум жителям Краснодарского края. По действующим федеральным законам пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики является одним из видов экстремистской деятельности.

Это касается и размещения материалов на личных страницах или группах в социальных сетях.

Так, житель поселка Мостовского опубликовал Вконтакте изображения с нацистской символикой и попал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина раскаялся в содеянном и удалил свой пост, но это не позволило ему избежать наказания.

- Суд привлек нарушителя закона к административной ответственности, - сообщил КП-Кубань компетентный источник.

Аналогичный случай произошел весной. 37-летний житель станицы Баракаевской разместил в открытом доступе на странице «ВКонтакте» нацистскую атрибутику и символику, что запрещено законом. Он также раскаялся в содеянном и получил административное наказание.