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Двое жителей Кубани привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики

Мужчины опубликовали запрещенные материалы на своих страницах Вконтакте
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Незнание закона или легкомысленность доставили неприятности двум жителям Краснодарского края. По действующим федеральным законам пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики является одним из видов экстремистской деятельности.

Это касается и размещения материалов на личных страницах или группах в социальных сетях.

Так, житель поселка Мостовского опубликовал Вконтакте изображения с нацистской символикой и попал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина раскаялся в содеянном и удалил свой пост, но это не позволило ему избежать наказания.

- Суд привлек нарушителя закона к административной ответственности, - сообщил КП-Кубань компетентный источник.

Аналогичный случай произошел весной. 37-летний житель станицы Баракаевской разместил в открытом доступе на странице «ВКонтакте» нацистскую атрибутику и символику, что запрещено законом. Он также раскаялся в содеянном и получил административное наказание.