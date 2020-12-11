Мэрия Сочи приобрела более 50 квартир для детей-сирот

Фото мэрии Сочи

Для приобретения квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2020 году мэрии Сочи были предусмотрены субвенции из краевого бюджета почти на 70 миллионов. рублей, вследствие чего, жилые помещения были приобретены в краевой столице, в Прикубанском и Карасунском внутригородских округах.

Жилье на курорте более чем втрое дороже, чем в среднем по региону.

Во втором квартале 2020 года средняя стоимость квадратного метра в Сочи составляет 153 тыс рублей.

– Это знаковый момент для каждой семьи – получить свое собственное жилье. И администрация города прикладывает максимум усилий, чтобы решить вопрос предоставления жилья детям-сиротам. Квартиры приобретены в новостройках в городе Краснодаре, в них уже проведен косметический ремонт, установлены сантехническое и кухонное оборудование, – сказал вице-мэр Сочи Сергей Белоусов. Ключи от оставшихся квартир будут выданы до конца этого года.

Сейчас на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в городе-курорте Сочи состоят 324 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа по приобретению для них жилья будет продолжена.