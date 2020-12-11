К зимнему курортному сезону готовы 615 объектов потребительской сферы Сочи

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В горном кластере Сочи работают и готовятся к массовому заезду туристов на зимних каникулах около 240 кафе и ресторанов, в которых могут разместиться одновременно 16 тысяч гостей.

Как ранее сообщалось, в Сочи работает краевая комиссия, которая проверяет готовность горных курортов к новогодним праздникам.

Руководитель краевого департамента потребсферы Роман Куринный сообщил, что будет вестись строгий контроль за соблюдением запрета на курение кальянов в объектах общепита – это не только противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора, но и внесенным изменениям в антитабачный закон.

Глава ведомства также напомнил о запрете проведения новогодних корпоративов.

- Соблюдение всех требований, а также законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, сотрудники департамента будут проверять с 28 декабря по 10 января круглосуточно, - отметил Роман Куринный.