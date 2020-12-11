Женщина пыталась передать взятку в 2 миллиона рублей сотруднику ФСБ в Адыгее

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Жительница Краснодара всячески старалась облегчить жизнь своему, находящемуся под следствием мужу, но и сама в итоге оказалась в роли подсудимой .

-1 марта 2019 года в салоне машины на автостоянке ТЦ "Майкоп Молл" в столице Адыгеи, она передала через посредника следователю УФСБ России по Республике Адыгея взятку в размере 2 миллионов рублей за изменение ее супругу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Женщина не знала, что передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента УФСБ России по Республике Адыгея, в ходе которого посредник был задержан.

- Собранные следственным отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жительницы города Краснодара. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.