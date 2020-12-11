В Адыгее пропал трехлетний мальчик

Фото: поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В Адыгее разыскивают трехлетнего мальчика - Матвея Завадского. Ребенок пропал в садовом товариществе недалеко от Майкопа. Он отправился гулять с собакой породы боксер и не вернулся.

Семья забила тревогу и стала обращаться за помощью во все инстанции. Родители позвонили в полицию и поисковикам.

- На поиски ребенка направлена группа из 115 человек и 14 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Известно, что волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили ребенка в розыск. Они просят помощи в распространении информации.

- Мальчик был одет в зеленую куртку, темные штаны, серые ботинки и шапка с помпоном синего цвета, - рассказали в отряде. - Рост ребенка 104 см, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Всех, кто заметит мальчика, просят срочно звонить в полицию или волонтерам: 8 (8772) 59-64-00, 8 (8772) 59-65-11 или 02 (с мобильного 102). Дорога каждая минута.