«Кулак вместо СИЗ»: В Сочи таксисту без маски охранники магазина разбили стекло машины

Скрин видео: t.me/chp_sochi
В Сочи таксист попал в неприятную ситуацию из-за отсутствия маски. Этот случай произошел в одном из магазинов Завокзального микрорайона, на улице Тоннельной.
Таксист зашел в магазин за молочным коктейлем, а маску оставил в машине. Ему отказали в покупке из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Мужчина вернулся к автомобилю, но был настигнут охранниками. Один из них разбил боковое стекло такси, осколки полетели водителю в лицо.
Таксист выложил фото и видео инцидента в соцсети.
- Сейчас происшествием занимается мой адвокат, - сообщил пострадавший.
По данному факту проводится проверка.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать.