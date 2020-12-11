Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Кулак вместо СИЗ»: В Сочи таксисту без маски охранники магазина разбили стекло машины

Водитель получил травмы лица
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Скрин видео: t.me/chp_sochi

Скрин видео: t.me/chp_sochi

В Сочи таксист попал в неприятную ситуацию из-за отсутствия маски. Этот случай произошел в одном из магазинов Завокзального микрорайона, на улице Тоннельной.

Таксист зашел в магазин за молочным коктейлем, а маску оставил в машине. Ему отказали в покупке из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Мужчина вернулся к автомобилю, но был настигнут охранниками. Один из них разбил боковое стекло такси, осколки полетели водителю в лицо.

Таксист выложил фото и видео инцидента в соцсети.

- Сейчас происшествием занимается мой адвокат, - сообщил пострадавший.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать.

ЧП