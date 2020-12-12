Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 декабря увеличилось на 188

Фото: администрации региона.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 188 человек.

За последние сутки в России выявлено 28137 новых случаев коронавируса, 560 летальных исходов.

- За сутки в России полностью выздоровели 26118 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 122 пациентов, всего в регионе выздоровели 16359 человек.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 15 декабря. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.