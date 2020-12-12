Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 декабря 2020 года: среди заболевших - 29 детей

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 188. C начала пандемии зарегистриовано 24191 случай.

Как сообщает оперштаб региона, инфекция подтвердилась у 29 детей, младший из которых - грудничок (ему всего один месяц).

- Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Краснодаре – 61, - уточняют «КП» - Кубань» в региональном оперштабе.

В Темрюкском районе положительный тест на коронавирус получили 11 новых пациентов, в Сочи – 10, в Новороссийске – девять. В Павловском районе – восемь зараженных, в Туапсинском и Крыловском районах - семь, в Абинском и Курганинском районах - шесть.

По 5 человек заболели в Анапе, Армавире, Белореченском и Красноармейском районах.

- По четверо заболевших в Выселковском и Лабинском районах, по трое – в Кореновском, Кавказском, Староминском и Усть-Лабинском районах, - говорят в оперативном штабе Краснодарского края. - В двух случаях коронавирус подтвердился в Ейском, Северском, Славянском, Тимашевском, Щербиновском и Мостовском районах.

По одному человеку поступило в больницы в Апшеронского, Калининского, Каневского, Ленинградского, Отрадненского, Приморско-Ахтарского, Тбилисского, Успенского, Новопокровского, Новокубанского, а также Крымского районов

C начала пандемии COVID подтвердился у 24191 человека, 2078 - это дети. При этом число жертв за сутки выросло на 10.

– 16359 пациентов уже выписаны с выздоровлением, в том числе 122 – за последние сутки, - уточняют в минздраве края. 120 пациентов находятся на ИВЛ, пятеро – на ЭКМО.