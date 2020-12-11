В Краснодаре на Красной мобильные группы проверят соблюдение режима повышенной готовности в выходные

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В краевом центре на улице Красной усилят рейды по соблюдению режима повышенной готовности.
- Главную улицу Краснодара в выходные будут патрулировать специальные мобильные группы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.
Сотрудники полиции и специалисты администрации возьмут на контроль соблюдение масочного режима на предприятиях торговли и общепита. Кроме того, она проверят, как соблюдают режим бары и клубы после 00:00.
В пресс-службе городской мэрии напомнили, что под запрет попадают выступления уличных музыкантов и аниматоров, любые развлекательные мероприятия.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать.