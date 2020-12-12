В Сочи спасатели вытащили из моря трех тонущих мужчин

Фото: Кубань-СПАС

Декабрьский заплыв в Сочи чуть не закончился больничной койкой для смельчака, что решил прыгнуть в море. По словам спасателей, все произошло в бухте на улице Нижнеимеретинской. Именно отсюда поступило тревожное сообщение.

- Нам рассказали, что в море на расстоянии около пяти метров от берега находится мужчина, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Он не может самостоятельно выбраться на берег.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что утопающему на помощь решили прийти другие мужчины. В итоге, вытаскивать придется всех троих.

- Первый мужчина решил искупаться, но из-за сильного подводного течения и высоких волн самостоятельно на берег выплыть не смог, - говорят спасатели - К нему в воду прыгнул второй человек, за ним - третий.

В итоге все они угодили в ловушку. С помощью веревок пострадавших вытащили на берег. Одному из них потребовалась помощь медиков.