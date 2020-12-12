Фото: instagram.com/propaganda123region

В Краснодаре снова заработал регистрационный пункт на улице Лизы Чайкиной. Напомним, ранее изменения в работе МРЭО ГИБДД произошли в связи с пандемией коронавируса.

Прием заявлений на регистрационном пункте был временно ограничен. Для водителей был доступен только техосмотр транспорта. Все остальные услуги оказывались на Просторной, 7, Береговой, 4 и Беговой, 6.

Однако с 12 декабря автомобилисты смогут все решить в пункте на Лизы Чайкиной.

- Работа МРЭО на улице Лизы Чайкиной возобновлена в обычном режиме, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в общественных местах по-прежнему действует масочный режим. Если не будет повязки, вам могут отказаться в оказании услуг.