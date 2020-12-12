Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 12 декабря скончалось рекордное количество человек

Фото: Иван МАКЕЕВ.

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 188 зараженных. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных исходов. Это рекордное количество жертв за сутки.

- В первой краевой больнице врачам не удалось спасти 56-летнего мужчину, - говорят в оперштабе Кубани. - Житель Анапы несколько дней находился на ИВЛ, анализ на коронавирус показал положительный результат.

У погибшего были хроническая болезнь почек и анемия. А 82-летняя жительница Краснодара страдала гипертонией и ишемической болезнью сердца. Именно эти заболевания не дали организму справиться с инфекцией.

В городской больнице Армавира скончался 72-летний пенсионе. На фоне COVID-19 у него развилась внебольничная двусторонняя пневмония. Сопутствующее заболевание - гипертония.

В Сочи умерла женщина 89-ти лет.

- У нее были диагностированы коронавирус и двусторонняя полисегментарная пневмония, - говорят в региональном оперштабе. - Также жительница курорта страдала гипертонической болезнью.

Еще одной жертвой коронавируса стала 67-летняя женщина из Новороссийска. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Ее подключили к ИВЛ.

- Диагноз: новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, - уточняют в минздраве Краснодарского края. - А в городской больнице Анапы скончалась 57-летняя пациентка с коронавирусом. Ее организм был ослаблен из-за фиброза печени.

Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 69-летнюю жительницу Кропоткина, у которой среди сопутствующих заболеваний были сахарный диабет и ожирение.

Восьмой смертельный случай зафиксирован в Крымской ЦРБ. Там не удалось помочь 81-летнему жителю Славянска-на-Кубани. Помимо ковида у него были гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность.

- Два жителя Отрадненского района с диагностированным COVID-19 умерли в Лабинской ЦРБ, - говорят в оперштабе региона. - 82-летний мужчина также страдал анемией, у второго пациента, 84 лет, была гипертоническая болезнь.

Всего с начала пандемии в крае умерли 694 жителя с COVID-19.