За работу после полуночи штраф: на Кубани 8 баров и клубов нарушили коронавирусные ограничения

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На Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности. Развлекательным заведения, в частности, барам и клубам, работа разрешена лишь до полуночи. Но все же находятся нарушители, которые не спешат выгонять посетителей после 12 ночи.

- Проверки прошли в заведениях Геленджика, Краснодара, Анапы, Новороссийска, Сочи и Ейска, - говорят в краевом департаменте потребсферы. - В восьми заведениях зафиксировали нарушения.

По итогам проверки составлены протоколы за работу после полуночи. Кто-то на склад так до сих пор и не унес кальяны, хотя они запрещены уже не один месяц. Но все же некоторые заведения продолжают предлагать услуги по курению. За отсутствие масок тоже грозят штрафы. В сумме организациям придется выложить более 800 тысяч рублей.

- В минувшую ночь мы в основном отрабатывали сообщения жителей, которые просят отреагировать на нарушения и наказать виновников, - рассказал руководитель департамента потребсферы Роман Куринный.

КОНКРЕТНО

В Краснодаре выявили нарушения в пивбаре «Афоня», баре «Хмельной кабачок». В Анапе - караоке «Дудки», кальянной Marvel. В Новороссийске - компьютерном клубе Nintendo, баре «Зона 93». В Геленджике - баре «Клубничка». В Сочи - баре Bestuzhev.