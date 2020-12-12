В Краснодарском крае выбрали атамана Кубанского казачьего войска

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Фото: администрации региона.

Новым атаманом Кубанского казачьего войска стал Александр Власов. Кандидатуру своего заместителя ранее поддержал глава края Вениамин Кондратьев.

- В этом году из-за непростой эпидситуации большая часть казаков из районов края голосовали дистанционно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Единогласно на пост атамана ККВ избран вице-губернатор Александр Власов.

Отметим, что ранее он занимал должность замглавы Гулькевичского района. А с 2014 он работал на посту атамана Гулькевичского районного казачьего общества. В районе он большое внимание уделял детям и молодежи, создавал военно-патриотические клубы казачье классы.

Теперь кандидатуру Александра Власова должен утвердить глава государства.