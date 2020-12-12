В Краснодаре на улице Симферопольской запретят остановку и стоянку машин

Фото: krd.ru

Очередные изменения ждут краснодарских автомобилистов. Как рассказали в мэрии города, с 30 декабря вступят в силу новые ограничения. Они коснутся улицы Симферопольской.

- На участке от улицы Уральской до улицы Новороссийской запретят остановку и парковку машин, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Запрещающие остановку и стоянку транспорта дорожные знаки установят по четной стороне улицы Симферопольской.

- Такие меры необходимы для исключения создания помех другим участникам дорожного движения на этом участке дороги, - пояснили новое ограничение в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просять быть внимательнее.

Напомним, в Краснодаре участок улицы Тепличной перекроют для проведения теплотрассы к строящейся школе. Ограничения действуют с 7 декабря по 5 января 2021 года.