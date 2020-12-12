В «Краснодоге» рассказали, почему решили прекратить стерилизацию бродячих собак

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ноябре «Краснодог» организовал акцию стерилизации бродячих собак. Планировалось, что она продлится до конца года. Но не прошло и месяца, как в приюте решили прекратить делать операции.

Как объяснили в «Краснодоге», в последнее время стала поступать информация о том, что после стерилизации собаки появляются не в тех местах, где были отловлены.

- Мы действительно подписали договор на стерилизацию бездомных собак. По этому документу к нам привозят животных, мы их обрабатываем от блох и глистов, стерилизуем, чипируем (метка на ухе) и вакцинируем от бешенства, объясняют в «Краснодоге». - После заживления швов собак выпускают на прежнее место! Но мы неоднократно писали, что ловим и выпускаем не мы.

После ряда неприятных инцидентов коллектив приюта решила отказаться от договора.

Тем временем, в мэрии рассказали, что в 2021 году в Краснодаре планируется отлов и стерилизация более 1 тысячи дворняг.

- Администрация Краснодара готовит документацию для заключения муниципального контракта с организацией, которая возьмет на себя эту работу на постоянной основе, - говорят в мэрии.