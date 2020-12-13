На Кубани врачи запустили флешмоб «Не встречайте Новый год с нами»

Фото: Каневская ЦРБ

Количество заболевших коронавирусом на Кубани с каждым днем растет. 12 декабря оперштаб сообщил о 188 инфицированных. Причем стало больше и тех, кто скончался от COVID-19. И чтобы остановить распространение инфекции, медики Кубани призывают жителей региона быть осторожными, носить маски и сидеть дома. Особенно перед новогодними праздниками. Медики также просят жителей проводить праздники в кругу семьи. Поэтому и запустили флешмоб – в социальных сетях публикуют фото с хэштегом #НеВстречайтеНовыйгодсНами.

- Именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых разнообразных инфекций. А скоро новогодние праздники. Обращаемся к жителям региона – оставайтесь дома, - просят в Городской больнице № Новороссийска.