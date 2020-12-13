В Краснодарском крае создают четыре новых туркластера для разгрузки Сочи

Сочи будут разгружать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани создают четырех новые туркластера, чтобы снизить нагрузку на три города – Сочи, Геленджик и Анапу. Ведь количество туристов, которые едут в край, постоянно растет. Только в 2020 году в регионе побывало 11, 5 млн отдыхающих. Самую большую нагрузку испытывает Сочи – здесь на новогодние праздники уже все забронировано в горном кластере.

И чтобы снизить нагрузку на самые популярные курорты Кубани, активное развитие получит кластер Абрау-Утриш (Новороссийск-Анапа), в Темрюкском районе Веселовка-Голубицкая, Изумрудный мир в Туапсинском районе и зона «Курджипская» в Апшеронском районе.

- В крае много неосвоенных территорий, куда смело можно привлекать туристов, - рассказали в администрации Краснодарского края. – Но пока что там нет необходимой инфраструктуры, никакого сервиса. Но чтобы эти новые проекты были реализованы, необходимо привлекать инвестора. Но и край не останется в стороне - регион оборудуют необходимую инфраструктуру, а инвесторы займутся туробъектами.