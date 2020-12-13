На Кубани мужчина сообщил в полицию на бывшую жену, которая его покусала

Полиция проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Староминского района Кубани сейчас проводить проверку по поступившему в УВД заявлению от жителя станицы Канеловской. Мужчина пожаловался в правоохранительные органы на свою бывшую жену и ее нового мужа.

- В полночь, на железнодорожном переезде около птицефабрики меня избили и укусила за руку бывшая жена, - сообщил копам мужчина.

Он также заявил, что в его избиении принимал участие и новый супруг его бывшей. Причем оба, как сообщил мужчина, были пьяные.

- Ведется проверка, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в УВД Староминского района. – По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).