На Кубани коронавирусом заболели еще 184 человек

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб Кубани озвучил свежие данные по количеству заболевших коронавирусом в регионе. По данным на 13 декабря новый случаев заболевания – 184.

Всего же в крае инфицированных с начала пандемии – 24 375 человек. За последние сутки от COVID-19 умерли 9 человек. А из больниц выписали 105 пациентов.

А тем временем врачи Кубани устроили флешмоб, который называли «Не встречайте Новый год с нами». Медики фотографируются с табличками с такой надписью и выгружают снимки в соцсети с хэштегом #НеВстречайтеНовыйГодСнами