Новые данные озвучил оперштаб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани от коронавируса умерли 9 человек. Это данные на 13 декабря 2020 года. Всего же опасной инфекции в регионе заболели еще 184 человека. Среди инфицированных больше женщин, чем мужчин, четверо из них – дети.

Самое большое количество больных – в Краснодаре – 71. На втором месте по заболеваемости находится Сочи. На курорте выявлено 13 инфицированных. Далее идет Апшеронский район, где 9 заболевших. В Туапсинском работе у 8 человек тест на коронавирус оказался положительным.

По семь больных зафиксировано в Абинском, Кавказском районах и в Анапе. 6 человек заразились ковидом в Армавире, Белореченском, Северском, Темрюкском и Павловском районах.

Четыре - в Геленджике, Каневском и Крымском районах.

А вот в Ленинградском, Гулькевичском, Отрадненском, Тбилисском и Тимашевском районах по три инфицированных. В Новокубанском районе 2 больных коронавирусом. В Новороссийске, Успенском и Белоглинском районах – по одному инфицированному.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 429,5, - сообщили в оперштабе Кубани. - 123 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, 5 – на ЭКМО.

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