На Кубани 9,5 тыс. семей получили уведомление на краевой маткапитал

Деньги выплачивают из краевой казны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кубани многодетные семьи могут получить еще и материнский капитал, который выплачивается только в крае. На него могут рассчитывать семьи, у которых появился третий ребенок. И каждый год сумма регионального материнского капитала индексируется. В этом году она составляет 129 342 рубля.

В администрации Краснодарского края рассказали, сколько семей уже его получили.

- За 11 месяцев уведомление на предоставление маткапитала получили более 9,5 тыс. семей, - пояснили в администрации региона. - В полном объеме либо частично денежные средства уже использовали свыше 4,5 тыс. семей.

Эти деньги семьи могут потратить на жилье, образование, газификацию. Большинство все же вносит средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Чуть боль 3000 семей уже потратили на это деньги. 1258 семей пустили маткапитал на образование детей, 144 – на газификацию квадратных метров. Всего же в бюджете Краснодарского края заложено 923,4 млн рублей на эти выплаты.