«Потеплеет до +19»: какой будет новая рабочая неделя на Кубани

На Кубани будет тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, какой будет новая рабочая неделя на Кубани.

- Ждем потепление, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в краснодарском гидрометцентре. – Ясные дни будут стоять на побережье. На участке Анапа-Геленджик ночью днем прогнозируем до 19 тепла. Такие температуры будут стоят в понедельник и вторник. Хотя в некоторых районах Кубани прогнозируем небольшой дождь ночью. А вот днем будет без существенных осадков.

Метеорологи прогнозируют ночью и утром в понедельник местами туман и гололедно-изморозевые отложения. На Азовском побережье будет дуть ветер порывами до 12-17 м/с.

- Температура воздуха ночью -1 - +4, в юго-восточных предгорьях -3 - + 2 градуса, - пояснили в гидрометцентре. - Днем до 10 тепла. Местами в южной половине края 10-15 со знаком плюс.

К середине недели ожидается небольшой дождь, а в северных районах Кубани даже снег.

- Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, - пояснили синоптики. - Температура воздуха ночью от минус двух до трех тепла, в юго-восточных предгорьях до -6 градусов. В среду на Черноморском побережье ожидается переменная облачность. На на участке Анапа-Геленджик будет уже до 12 тепла.