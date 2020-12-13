Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре капитально отремонтировали 201 многоэтажку. Об этом сообщает администрация краевого центра. Поданным мэрии, в 65 домах отремонтировали крыши, в116 – заменили лифты, в 11 многоэтажках привели в порядок коммуникации, а в 9 покрасили фасады.

- По плану в этом году капремонт провести в 242 домах, - пояснили в мэрии Краснодара. - И если в 201 доме уже все сделали, то в 41 многоэтажке порядки наведут до конца года.

А вот в планах на 2021 год – капитальный ремонт 233 домов. Сама программа капремонт работает в каре с 2013 года и рассчитана она до 2043 года.